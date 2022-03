Donnarumma, in difficoltà: nostalgia di Milano e preoccupazione per Raiola. Periodo no per il portiere ex Milan

Il Corriere della Sera si sofferma lungamente sul periodo difficile di Gigio Donnarumma, massacrato dai quasi tutti dopo l’errore col Real Madrid, come se quei quasi tutti lo aspettassero al varco. Il portiere in questa prima stagione al PSG è stato sfibrato da dualismo con Navas, e non solo. Oggi proverà a scrollarsi tutto nel match dell’Italia contro la Macedonia.

«Le voci, smentite, di un litigio con Neymar. La sensazione a metà marzo di aver già finito la stagione con il club dopo l’uscita dalla sua prima esperienza in Champions (“un duro colpo”). La preoccupazione per la salute del suo mentore Mino Raiola, per lui molto più di un agente. La nostalgia mai davvero sopita di Milano e dell’Italia, alla quale fa da contraltare l’ostilità degli ex tifosi, che a ottobre a San Siro lo hanno accolto con novanta minuti di fischi destabilizzanti, che hanno influito sul suo rendimento in Nations League contro la Spagna e poi anche contro il Belgio nonostante l’abbraccio (interessato?) del pubblico dello Stadium».