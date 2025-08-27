Donnarumma al Manchester City, fumata bianca dietro l’angolo! Le ultime sul futuro dell’ex Milan, ballano 5 milioni tra domanda e offerta

Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, è vicinissimo al trasferimento al Manchester City: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal noto giornalista di mercato Nicolò Schira, il futuro di Gianluigi “Gigio” Donnarumma sembra sempre più lontano da Parigi e sempre più vicino a Manchester. Il Manchester City, ha messo gli occhi sull’estremo difensore della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain, considerato uno dei migliori portieri al mondo. La trattativa tra i due club, nonostante le prime differenze economiche, starebbe procedendo a gonfie vele.

L’offerta iniziale del Manchester City ammonta a 25 milioni di euro, una cifra importante per un portiere del suo calibro, ma il PSG ne chiede almeno 30. La distanza tra domanda e offerta è minima e, sempre secondo Schira, i colloqui tra le parti sono a uno stato avanzato e con ottime prospettive di chiusura. La fiducia nel club inglese è palpabile, tanto che l’accordo sembra ormai una questione di giorni, o al massimo di settimane. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione e sarebbe pronto ad accettare la sfida della Premier League.

Attualmente, Gigio Donnarumma si trova in Italia, più precisamente ad Angri, dove si sta allenando in attesa della fumata bianca. L’ex portiere del Milan sembra dunque in procinto di affrontare un nuovo capitolo della sua carriera. Il trasferimento al Manchester City di Pep Guardiolaoffrirebbe a Donnarumma l’opportunità di misurarsi in un campionato altamente competitivo e di lottare per la conquista della UEFA Champions League, un trofeo che il club inglese ha già conquistato in passato e a cui ambisce ogni anno.

Un’altra notizia di rilievo, come richiesto, riguarda il Milan. L’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha assunto il ruolo di nuovo direttore sportivo del club rossonero, un ruolo cruciale per la costruzione della squadra del futuro. E il nuovo allenatore del Milan è Massimiliano Allegri, di ritorno sulla panchina rossonera dopo l’esperienza alla Juventus. Due nomi di peso che testimoniano la volontà del Milan di tornare ai vertici del calcio italiano. La notizia del trasferimento di Donnarumma al Manchester City non mancherà di far discutere i tifosi del Milan, che vedono il loro ex idolo volare verso nuovi orizzonti e con la prospettiva di un contratto a lungo termine, fino al 2030.