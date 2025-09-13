Donnarumma si presenta al Manchester City citando il Milan: le sue parole non sono passate inosservate. Le ultimissime notizie

In un’intervista ai canali ufficiali del Manchester City, Gianluigi Donnarummaha espresso tutta la sua felicità e il suo entusiasmo per la nuova avventura, definendo i Citizens come “uno dei migliori club del mondo”. Il portiere, fresco di trasferimento, ha sottolineato la fame di vittorie che percepisce all’interno della società, una sensazione che lo motiva a dare il massimo.

Donnarumma si è detto consapevole delle grandi responsabilità che comporta il suo ruolo, ma si è mostrato “orgoglioso di aiutare il club a continuare a vincere”. Le sue parole tradiscono una grande ambizione, un desiderio di non essere solo un acquisto, ma una pedina fondamentale per scrivere nuove pagine nella storia del Manchester City.

Riguardo al suo passato, ha speso parole di gratitudine per il Milan e il PSG, i due club che, a suo dire, hanno contribuito in modo determinante alla sua crescita professionale. “Ho vinto molto nella mia carriera, quindi sarò sempre grato a loro per tutto quello che mi hanno dato”, ha affermato. Tuttavia, ha voluto subito chiarire che la sua concentrazione è ora interamente rivolta alla nuova sfida.

“Voglio fare la storia qui e diventare un simbolo per la città e per il club”, ha proseguito, mostrando una forte volontà di legarsi in maniera indissolubile alla sua nuova realtà. L’obiettivo principale, ha concluso, è quello di “rendere orgogliosi i tifosi e vincere tanti trofei insieme”, perché a suo parere il Manchester City “è un club storico e merita di arrivare il più in alto possibile”.