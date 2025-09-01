Donnarumma sarà il nuovo portiere del Manchester City! Fatta per il passaggio dell’ex Milan in Premier League. Segui le ultimissime

Colpo di scena nel mercato internazionale dei portieri. Gianluigi Donnarumma, estremo difensore della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain, è pronto a trasferirsi in Premier League. Fonti esclusive confermano che l’affare per il suo passaggio al Manchester City è ormai concluso. Secondo le prime indiscrezioni, le visite mediche del giocatore sono già in programma per questo pomeriggio, un passaggio formale che precede l’annuncio ufficiale.

L’operazione ha preso corpo dopo che il portiere titolare del Manchester City, il brasiliano Ederson, ha firmato il suo trasferimento al Fenerbahçe, lasciando un vuoto cruciale nella squadra di Pep Guardiola. La partenza di un pilastro della formazione campione d’Inghilterra ha spinto i Citizens a cercare immediatamente un sostituto di altissimo livello, individuando in Donnarumma il profilo perfetto. Il portiere italiano, campione d’Europa con la maglia azzurra e noto per la sua imponenza fisica e le sue qualità tra i pali, era da tempo un obiettivo del club inglese.

Le trattative tra il Manchester City e il Paris Saint-Germain sono state condotte con grande discrezione, ma l’accordo tra i due club è stato raggiunto rapidamente. Il City si è mosso con grande decisione per assicurarsi un giocatore di calibro mondiale e ha convinto il PSG con un’offerta economica irrinunciabile. L’intesa con il giocatore era già stata trovata da settimane, con Donnarumma che ha accettato un contratto a lungo termine che lo legherà ai campioni d’Inghilterra per i prossimi anni.

Il trasferimento di Donnarumma, ex Milan, rappresenta una mossa strategica per entrambe le parti: il City si garantisce un portiere di assoluto talento e prospettiva, mentre il PSG ottiene una cifra importante da reinvestire sul mercato. L’ufficialità del trasferimento è attesa nelle prossime ore, a conclusione di tutte le formalità burocratiche.