Donnarumma in stallo, Maldini si cautela: la situazione

Donnarumma non ha ancora dato una risposta ai rossoneri: Maldini blocca Maignan del Lille, con cui ha già un accordo

Gianluigi Donnarumma non ha ancora dato una risposta ai rossoneri sull’ultima offerta di rinnovo del Milan, un quadriennale da 8 milioni di euro bonus inclusi. Maldini e tutta la dirigenza rossonera sperano ancora di convincere il classe ’99 a firmare il rinnovo, ma intanto hanno deciso di cautelarsi.

BLOCCATO MAIGNAN – Come riportato da calciomercato.com infatti, il direttore tecnico rossonero avrebbe raggiunto in questi giorni un accordo col portiere del Lille Maignan, desideroso ed entusiasta di vestire i colori rossoneri. Se la trattativa per il rinnovo di Donnarumma non subirà un’accelerata, l’ex capitano rossonero dovrà trovare un accordo con la squadra francese: i buoni rapporti tra le due proprietà potrebbero agevolare l’operazione.