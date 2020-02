Donnarumma sta smaltendo l’infortunio alla caviglia patito sabato contro la Fiorentina e sta facendo di tutto per esserci domenica

Secondo quanto riportato da SkySport Donnarumma, alle prese con l’infortunio alla caviglia patito domenica contro la Fiorentina, starebbe seguendo un programma personalizzato per esserci domenica.

Milan-Genoa – Nel caso in cui Gigio non ce la facesse, Begovic è pronto a difendere i pali rossoneri dopo l’esordio proprio sabato a partita in corsa per via dell’ infortunio di Donnarumma.