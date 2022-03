Donnarumma incolpato dai giornali: «Non può prende un gol così». Pesantemente bocciato l’ex portiere del Milan

Questa mattina in edicola gravi insufficienze in pagella per Gigio Donnarumama, ritenuto corresponsabile di quanto accaduto a Palermo

GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – Una partita a prendere soltanto i retropassaggi, mai disturbato dal timido pressing macedone. E poi il gol da lontanissimo. Sarà sfortunato, ma un gol così non si può prendere.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Una parata facile su Trajkovski che però lo gela nel recupero. La sensazione è che, un top come lui, potesse fare di più.

TUTTOSPORT 4 –Serata tranquilla, forse un po’ fresca fino al recupero quando Trajkovski lo sveglia dal torpore con un diagonale mortifero che vanifica il suo tuffo e condanna l’Italia a una vergognosa presa di coscienza.