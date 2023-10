Corsa scudetto, Marocchino rivela: «Ecco le mie favorite»

Corsa scudetto, Domenico Marocchino, ex Juve, ha rivelato le proprie favorite per il tricolore: c’è anche il Milan

Intervistato da Tuttosport, Domenico Marocchino ha parlato così della corsa scudetto:

«Parecchio, anche se ci sono giocatori che possono comunque fare bene, come Kean. In area mancherà un po’ di peso, ma la Juventus resta favorita. Per il derby, ma per lo scudetto no: Giuntoli ha ragione quando dice che Inter, Milan e Napoli sono più avanti».