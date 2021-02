Diritti TV: DAZN in vantaggio su Sky, giovedì la decisione

La Serie A è a un punto di svolta della questione dei diritti tv. Nove squadre hanno già accettato l’offerta di DAZN

Stando a quanto riportata l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nove squadre di Serie A sarebbero inclini ad accettare l’offerta di DAZN nell’ambito dell’asta per i diritti televisivi del campionato italiano per il triennio 20212/2024. Le squadre in questione sono Lazio, Napoli, Juventus, Inter, Milan, Torino, Atalanta, Verona e Udinese.

DAZN ha offerto 840 milioni di euro a stagione per per il pacchetto delle 7 gare in esclusiva e quello di tre in condivisione. Sky, invece, ha offerto 750 milioni di euro per tutte le partite più altri 50 milioni in caso di creazione del canale Ott della Lega. Giovedì la decisione finale.