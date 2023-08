Dionisi: «Berardi? Ecco perchè non è stato convocato»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così alla vigilia del match contro il Napoli spiegando la macata convocazione di Berardi

Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, alla vigilia del match contro il Napoli sulla mancata convocazione di Berardi, accostato sul mercato anche al Milan:

BERARDI – «Me l’aspettavo come prima domanda, non mi cogli impreparato. Domenico si è allenato con la squadra, ma vista la sua condizione non lo porteremo. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però abbiamo pensato fosse meglio escluderlo per prepararlo meglio per la gara successiva».

