Dimitrievski (portiere Macedonia): «Donnarumma dominante, lo hanno criticato ma…». Le parole dell’estremo difensore

Stola Dimitrievski, portiere della Macedonia del Nord, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista dello spareggio Mondiale contro l‘Italia.

DISTANZA AZZERATA – «Il calcio è meraviglioso. Noi andiamo all’Europeo per la prima volta e perdiamo tutte e tre le partite. Voi quello stesso Europeo lo vincete. Però ora Italia e Macedonia si giocano l’accesso al Mondiale, la distanza è stata azzerata, lottiamo per lo stesso obiettivo».

DONNARUMMA – «Un grande portiere. Uno che è giovanissimo ed è già una figura dominante, prima nel Milan, in nazionale e ora nel Psg. L’hanno criticato per l’errore al Bernabeu, ma lo costringono a giocare tanto con i piedi ed è un rischio. Se sbaglia un difensore ci si può mettere una pezza, se sbagliamo noi è gol. Siamo senza rete. Può capitare, specialmente in partite con tanta pressione».