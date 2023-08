Dimmisioni Mancini: la spiegazione della mamma dell’ex CT

La madre di Roberto Mancini, la signora Marianna Puolo ha parlato a QN delle dimissioni del figlio dalla panchina della Nazionale. Di seguito le sue parole

Le parole della madre di Roberto Mancini, la signora Marianna Puolo a QN sulle dimissioni del figlio dalla panchina della nazionale:

«L’ho saputo da mia cugina, sono rimasta sorpresa anche io. Lo chiamerò e ci parlerò come ho sempre fatto. Se vorrà Roberto mi spiegherà perché ha preso questa decisione e noi da genitori gli saremo sempre vicini. Questa sarà sempre casa sua. Non abbiamo mai parlato della Nazionale. Con Roberto non parliamo mai del suo lavoro. È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene. Adesso sta in Francia in villeggiatura e ancora non l’ho sentito. Sicuramente più tardi ci parlerò e cercheremo anche noi di capire qualcosa di più. Roberto ha un cuore grande. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui».