Le dimissioni di Mancini da CT dell’Italia hanno scosso l’ambiente. Sui social Florenzi ha ringraziato l’ex CT

Ore frenetiche per il dopo Mancini sulla panchina dell’Italia. L’ormai ex CT si è dimesso a sua detta per motivi personali. Sui social il messaggio del terzino del Milan, Florenzi:

«Grazie per la fiducia costante, per avermi fatto crescere come calciatore e come uomo! Ti auguro il meglio Mister»