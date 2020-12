Dida tira, Donnarumma para a Milanello: ecco chi ha vinto la sfida – VIDEO

Dida e Donnarumma si sfidano sul campo di Milanello, l’ex portiere brasiliano si cimenta nei tiri in porta. Guarda il video

Dida e Donnarumma si sfidano sul campo di Milanello nell’allenamento avvenuto questa mattina. L’ex estremo difensore brasiliano, oggi preparatore dei portieri, si cimenta in tiri al volo continuati per testare i riflessi di Gigio.

Non propriamente dei piedi da brasiliano per Dida che in diverse occasioni non prende la porta, era decisamente meglio a difesa dei pali come testimoniato anche dall’enorme crescita del suo erede Donnarumma.