Dida e i migliori attaccanti: «Ronaldo per me è il più forte…». Le parole dell’ex portiere rossonero

Nelson Dida ha parlato ai microfoni del canale Twitch del Milan dei migliori attaccanti che ha affrontato. Ecco le parole dell’ex portiere rossonero:

«Ronaldo per me è il più forte, ma non ci ho mai giocato contro. Ce ne sono tanti, come Vieri, Ibra, sono giocatori che possono risolvere una partita»