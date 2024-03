Di Stefano analizza la formazione di Milan Empoli: «C’è un recupero importante per i rossoneri e verso la sfida di Europa League»

Peppe Di Stefano ha parlato prima della sfida tra Milan e Empoli: tutte le dichiarazioni nel pre-partita

PAROLE – «È un Milan che recupera dei pezzi importanti in difesa come Tomori e Thiaw, che tornano così titolari dopo diversi mesi. Non giocherà dall’inizio Samuel Chukwueze, al suo posto spazio a Okafor decisivo nel finale contro la Lazio. Squalificato anche Florenzi, torna Calabria dal primo minuto, ma questo è un Milan che vuole continuare a fare bene in campionato, alla luce anche della sfida di Europa League di giovedì a Praga, anche quella da non sottovalutare. Questo pomeriggio arriverà l’Empoli per inseguire la salvezza con mister Nicola che ha dato una spinta diversa rispetto alle ultime partite».