Di Natale: «Penso che Insigne avrebbe fatto ancora meglio al Milan». Le parole dell’ex calciatore sul giocare con la maglia della propria città

Antonio Di Natale ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport delle difficoltà di giocare con la maglia della propria città. Ecco le parole dell’ex Udinese su Insigne, facendo un esempio con il Milan:

«Vero. Ma a Udine stavo bene. E poi da tifoso soffro tanto: non è facile per un napoletano giocare a Napoli. Penso che Insigne avrebbe fatto ancora meglio all’Inter o al Milan. Per chi è nato lì si soffre di più con quella maglia. E il club ha fatto bene a puntare su giovani forti che non avvertono questa pressione»