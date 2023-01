Sergino Dest parla così ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio-Milan. Le dichiarazioni del terzino statunitense

«Theo ti ha dato consigli? No, non abbiamo parlato. Credo di sapere cosa fare in quella posizione e su entrambi i lati, sono pronto.»