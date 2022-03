Deschamps chiarisce: «Giroud non avrà nessun trattamento speciale»

Didier Deschamps, CT della Francia, ha fatto il punto della situazione sulla convocazione di Olivier Giroud: le sue parole

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato di Olivier Giroud in conferenza stampa:

«La cosa più importante è essere coerenti e questo è uno di questi casi. Giroud si unità a noi, non deve fare di più o meno, faceva parte di questa squadra ed è sempre rimasto tra coloro che potenzialmente potevano essere convocati. In questo caso fa parte dei 23 e la sua chiamata è anche legata all’infortunio di Benzema, ma non chiedetemi del futuro. Fa parte del gruppo, conosce bene tutti e io lo conosco benissimo, non darò più attenzione a lui rispetto a un altro. Non c’è una relazione diretta tra lui e Benzema, c’è competizione, anche se non è che se c’è uno non può esserci altro. È difficile convivere con uno status che poi viene perso. Lui lo aveva per quanto riguarda la squadra, ma ciò non significa che non ce l’abbia più. Convocarlo per lasciarlo in panchina? Sì, anche se penso che per un giocatore di un certo tipo, che in passato aveva un ruolo in Nazionale, sia molto difficile».