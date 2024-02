De Zerbi sulle avversarie di Europa League: «Incontrare il Milan? Ecco cosa vuol dire». Le parole del tecnico del Brighton

Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sports News in vista del sorteggio degli ottavi di Europa League, dove potrebbe affrontare il Milan. Ecco le parole del tecnico del Brighton:

PAROLE – «Incontrare il Milan? Non è un club normale per me, sono cresciuto in quella società. Per la mia vita sarà riconoscente al Milan. Ci sono due tre club in Europa League, Vedremo il sorteggio».