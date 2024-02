De Zerbi Milan, l’allenatore del Brighton svela un suo obiettivo: le NOVITA’ sul suo futuro e la volontà di ritornare in Italia. I dettagli

Roberto De Zerbi, tecnico che piace molto al Milan, è uno sono dei più ricercati sul mercato e molte big lo stanno cercano in vista della prossima stagione. L’ex Sassuolo durante un’intervista con Sky Sport News, parlando del suo futuro, ha svelato un suo obiettivo: ovvero, quello di ritornare in Italia. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Amo l’Italia e il calcio italiano. Uno dei miei obiettivi è tornare ad allenare in Italia, ma non so quando accadrà. Sto bene in Premier League e al Brighton, non posso che ringraziarli. Non è un problema dove lavori, ma come».