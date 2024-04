De Rossi a Sky: «Orgoglioso dell’atteggiamento dei miei giocatori. Abbiamo avuto la forza di difendere negli ultimi minuti»

L’allenatore De Rossi ha parlato nel post-partita di Milan Roma: tutte le dichiarazioni dopo il match di Europa League

Daniele De Rossi ha parlato a Sky nel pre-partita di Milan Roma.

PAROLE – «La gestione del pallone è stata per 60-65 minuti molto buona. Siamo usciti nelle zone dove potevano essere sguarniti. Per me è stata la migliore prestazione di Lukaku, lo vorrei sempre così».

SULLA PARTITA – «Siamo tornati a palleggiare bene, come andava fatto. A volte fa paura lo stadio ma i grandi giocatori in fase offensiva spesso ti lasciano lo spazio».

IMPORTANZA DEL CARATTERE – «Io penso che il coraggio di tenere la palla e la forza di difendere negli ultimi minuti. Una squadra deve saper fare tutto, dopo Lecce non accetto nemmeno un centimetro in meno dell’atteggiamento visto nel derby. Quando ci sono queste partite così importanti si preparano da sole e dobbiamo fare sempre queste prestazioni».

COME HA PREPARATO IL MATCH – «Il Milan ha campioni dappertutto ma sulla fascia sono molto forti e quindi abbiamo cercato di fare una scelta equilibrata su Theo, Reijnders e Leao. Un allenatore chiede ai propri giocatori che spesso non sanno di poter giocare in quei ruoli».

IMPORTANZA DEI GIOCATORI – «I giocatori in fiducia lo sono anche negli allenamenti. È una catena, con gli aspetti mentali legati a quelli tattici. Sono orgoglioso dell’atteggiamento che hanno in campo da parte dei giocatori più blasonati e meno».