De Ketelaere sul Belgio: «Disputare il Mondiale per me era più che altro il sogno di un bambino». Le parole del calciatore rossonero

Charles De Ketelaere ha parlato della sua Nazionale e del suo sogno da bambino di giocare un Mondiale. Ecco le parole del calciatore del Milan:

«Al momento in Belgio siamo davvero fortunati perchè abbiamo così tante star mondiali, un bel po’ di giocatori che sono fra i migliori al mondo. Noi giovani cerchiamo di imparare da loro come comportarci. Lì capisci di avere ovviamente ancora degli step da fare ed è bello poterti misurare con giocatori così forti per migliorare. Ho sempre ammirato soprattutto Kevin De Bruyne, un po’ per il ruolo e poi per la sua eleganza, per come gioca a calcio e fa sembrare tutto facile. Disputare il Mondiale per me era più che altro il sogno di un bambino, ora invece è diventato realtà. So che si deve passare dalle prestazioni con il club di solito ma io proverò ad aiutare la squadra, a dare il mio contributo perchè la cosa più importante è la squadra».