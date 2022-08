De Ketelaere: «Questo club ha un calore speciale, c’è tanta passione e i tifosi la trasmettono tutta». Le parole del calciatore belga

Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri dell’affatto dei tifosi del Milan. Ecco le parole del calciatore belga:

«Sono una persona solitamente molto calma ma in questo periodo non sapevo bene cosa sarebbe successo. Lo dicono tutti, ma non lo si può capire finché non sei qui o lo senti o vedi i tifosi. Questo club ha un calore speciale, c’è tanta passione e loro la trasmettono tutta»