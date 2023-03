De Ketelaere sul suo futuro: le parole del belga sui prossimi mesi e l’obiettivo di ottenere un posto da titolare al Milan

Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws del suo futuro. Ecco le parole del trequartista rossonero:

«Non mi sono imposto un periodo. Cerco di finire la stagione lavorando ogni giorno il più duro possibile per poi riuscire ad ottenere un posto da titolare. Per il momento non penso ad altro»