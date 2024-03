De Grandis analizza la stagione del Milan: «È difficile criticare quest’anno Pioli. Sul futuro…». Le parole del giornalista

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato a SkySport analizzando la prestazione del Milan contro la Fiorentina e il percorso di Pioli.

PAROLE – «Nel complesso Pioli ha fatto un percorso positivo. Ha vinto uno scudetto insperato, ha preso 6 punti sulla Juventus e se la gioca in Europa League. Il Milan non è stato fortunato in CL quindi è difficile da criticare quest’anno Pioli. Quando il Milan stacca la spina lo fa per 3/4 partite. A volte Pioli ha una pratica della turnazione che ha un po’ indebolito il Milan perchè quando cambia qualcosa perde».