Daino spiega: «Pioli sembra a fine ciclo al Milan anche se senza infortuni....»

Daniele Daino, ex calciatore del Milan, ha commentato il futuro di Pioli sulla panchina rossonera: le sue dichiarazioni

Ospite a Sportitalia, Daniele Daino ha dichiarato:

PAROLE – «Sembrerebbe che Pioli abbia finito la sua esperienza in rossonero, anche se nelle difficoltà si è sempre rialzto. Il Milan, senza infortuni, sarebbe in scia di Juventus ed Inter, perchè hanno dei valori importanti. Dopo quattro anni, però, forse cambiare allenatore può essere la scelta giusta per dare nuovi stimoli».