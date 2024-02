Daniel Maldini confessa: «Il mio sogno è tornare al Milan in pianta stabile ma Pioli non l'ho mai sentito. Addio di mio padre? Dico che...»

Daniel Maldini, calciatore del Milan in prestito al Monza, ha parlato del proprio futuro svelando il suo obiettivo: le dichiarazioni

Intervistato dal Corriere della Sera, Daniel Maldini ha dichiarato:

PAROLE – «Incontrare il Milan sarà sempre un’emozione speciale, non potrà mai essere una gara come le altre. Il mio sogno non è mai cambiato: tornare un giorno a Milanello, da protagonista. Se lavoro per tornare e restare al Milan? Sarebbe il massimo. Devo stare bene e giocare qui, poi vediamo a fine stagione. Pioli in questi mesi non l’ho mai sentito, ci siamo salutati a Empoli il mese scorso. Mi son visto pochi giorni fa con Leao, Theo e Giroud. Addio di papà al Milan? Sono cose che succedono, ora è in vacanza e sta bene. Non so se tornerà nel calcio».