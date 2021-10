Dal Pino: «Governo? Non chiediamo regali. I club di Serie A rischiano»

TRATTATIVA CLUB-FIGC CON IL GOVERNO – «Non stiamo chiedendo regali per il calcio, ma di un mero posticipo di adempimenti. In altre parole si tratta di somme di cui l’Erario si assicurerebbe comunque l’incasso a fronte del rischio, pretendendole oggi, che la crisi di molte società si aggravi, specie nelle serie minori, vanificando la pretesa tributaria. È un approccio strategico che un paese maturo come l’Italia deve avere nei confronti dello sport e del calcio. Sarebbe importante che nella prossima legge di bilancio fossero inseriti alcuni dei provvedimenti strutturali che abbiamo proposto».