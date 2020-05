Costacurta: «Per me Ibra va via. Ho provato a chiamare Maldini, ma…»

Costacurta parla del possibile destino di Zlatan Ibrahimovic, il centravanti svedese per l’ex difensore rossonero non resterà

Alessandro Costacurta parla del futuro di Ibrahimovic, secondo lui, nel corso di una trasmissione su Sky Sport: «Ibrahimovic secondo me non resta. Mi sembra abbastanza chiaro da quello che è successo negli ultimi tempi: è arrivato in ritardo rispetto agli altri, stanno per andare via o sono andati via i suoi punti di riferimento. Ho notizie interne? No, assolutamente. Sapete che ho provato a sentire i ragazzi ma non mi rispondono».