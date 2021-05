Costa (Sottosegretario alla Salute) : «Ecco cosa decideremo giovedì»

Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ritorna sul tema della riapertura degli stadi: c’è fiducia. Giovedì l’incontro con Dal Pino

Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, durante un’intervista a Radio Punto Nuovo, è tornato su un argomento caldo di queste settimane: la riapertura degli stadi e la possibilità di permettere l’accesso ai tifosi per le ultime due giornate di campionato. Ecco le sue parole.

«Sarà fondamentale la responsabilità da parte dei cittadini per non compromettere tutto ciò che è stato fatto. Per quanto riguarda gli stadi, è sicuramente più facile controllare mille persone all’interno di un impianto piuttosto che all’aperto. È proprio per questo motivo che stiamo valutando la possibilità di riaprire gli stadi per le ultime due giornate di campionato. Giovedì mi confronterò con Dal Pino e arriveremo a una decisione: vogliamo tornare alla normalità».