Corvino, direttore generale Lecce: «Avevamo fatto un’offerta per Hauge»

Retroscena di calciomercato svelato dal dg del Lecce Pantaleo Corvino, che rivela come in estate sia stato vicino ad ingaggiare Hauge

Incredibile rivelazione di calciomercato su Jens Petter Hauge. Il norvegese arrivato in estate al Milan, poteva finire in Serie B. A rivelarlo è il direttore generale del Lecce, Pantaleo Corvino, che svela come in estate i pugliesi ci abbiano provato per il talento classe ’99.

Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: «Da tempo seguivo i tornei scandinavi per cercare opportunità a basso costo nei cosiddetti campionati alternativi. Così ho visto più volte all’opera Hauge nel Bodo/Glimt e mi ha colpito per le sue caratteristiche: in quella fase cercavo un’ala di qualità per il 4-3-3. Tant’è vero che ad agosto ho offerto 2 milioni di euro al club norvegese attraverso il suo agente Atta. E il dialogo era in pieno corso. Poi, è arrivato il Milane mi fa piacere che Jens Petter abbia colto un’opportunità così importante per la sua carriera»