Coronavirus: obbligo mascherine all’aperto e nei luoghi chiusi

Da oggi l’obbligo della mascherina in luoghi chiusi o all’aperto è da considerarsi legge, fatta eccezione nelle abitazioni private. La multa in caso di mancato rispetto delle regole va dai 400 ai 1000 euro.

Così il ministro della salute Roberto Speranza: «I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche all’aperto e test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Ora più che mai è importante il contributo di tutti per fermare il virus».