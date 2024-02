Conte Milan, Pioli commenta le voci sul futuro della panchina: «Non mi danno fastidio ma…». Le parole in conferenza stampa

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Frosinone e Milan. Queste le sue parole sulle voci circolate in queste settimane su Conte.

VOCI SU CONTE – «Non mi dà nessun fastidio, mi annoia ma nel calcio moderno è abbastanza. In settimana due miei illustri colleghi hanno annunciato 5 mesi prima l’abbandono a panchine prestigiose. Io e i miei calciatori vogliamo dimostrare il valore fino a fine stagione, il futuro non mi preoccupa. Le altre cose non mi preoccupano».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FROSINONE-MILAN