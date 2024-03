Conte Milan, un altro club di Serie A si può rilanciare puntando su di lui! Ecco cosa serve per convincere il tecnico

Accostato frequentemente alla panchina del Milan come possibile successore di Stefano Pioli, Antonio Conte continua ad avere parecchi ammiratori, anche se non ha ancora trovato una squadra per la prossima stagione. A fare più di un pensiero per il tecnico italiano ci sarebbe anche il Napoli. Questo il punto sulla panchina del prossimo anno per i partenopei secondo Massimo Ugolini, in collegamento per Sky Sport.

PAROLE – «Farioli, Palladino, Italiano i nomi che potrebbero sposare il nuovo progetto Napoli. A meno che il presidente non voglia rilanciare puntando forte su Antonio Conte, al quale però andranno date anche garanzie tecniche, a cominciare dal sostituto di Victor Osimhen».