Conferenza Tsimikas: «Vogliamo vincere nonostante siamo qualificati»

Il terzino del Liverpool Kostas Tsimikas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

Kostas Tsimikas, terzino del Liverpool, ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

TITOLARE DOMANI – «Sono contento di avere una possibilità come questa, per me essere al Liverpool è un sogno e sono davvero felice di giocare con questa squadra e questo allenatore.»

VOGLIA DI VINCERE – «Ogni partita è difficile ma giochiamo sempre per lo stesso risultato. Affrontiamo una grande squadra, vogliamo giocare un gran calcio e vincere.»

KLOPP – «Penso di essere migliorato tanto, l’allenatore in questo ha avuto un ruolo importante. L’anno scorso ho avuto il Covid ed è stata dura, quando sono chiamato in causa cerco di dare sempre il massimo. Ci vuole tempo, penso di avere fatto dei grandi passi in avanti, ma anche di avere tanto su cui migliorare.»

VINCERE TUTTE LE GARE DEL GIRONE – «Quando abbiamo visto il sorteggio, che penso sia stato il più difficile di tutti, abbiamo pensato di giocare ogni gara concentrandoci su quella. Cercheremo di farlo anche domani. Vogliamo raggiungere questo traguardo.»