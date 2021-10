Rinnovo Kessié Milan, Pioli: «Non sono preoccupato, vi spiego perché»

Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha affrontato anche l’argomento relativo al rinnovo di Kessié: nessuna preoccupazione particolare

Stefano Pioli, nella conferenza stampa di vigilia della gara contro l’Atalanta, ha affrontato anche il tema relativo al rinnovo di Frank Kessié esprimendo concetti chiari:

«Non mi preoccupa, perché gli atteggiamenti di Franck sono i migliori possibili e gli stessi dell’anno passato. Che probabilmente non è ancora al 100% ci sta, perché ha vissuto un’estate tra Olimpiadi e infortunio. Sono sicuro delle sue qualità, ho la fortuna di avere giocatori molto forti. È sbagliato giudicare le prestazioni in base al contratto: può sbagliare anche chi ha il contratto a vita. C’è una trattativa: arriverà il momento delle decisioni positive o negative, ma io mi baso sugli atteggiamenti e non sono preoccupato».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PIOLI PRE ATALANTA MILAN