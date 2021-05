Conferenza stampa Pirlo post Udinese Juve: ecco le parole dell’allenatore

SCUDETTO INTER – «Finiscono i nove anni, non avremo più lo scudetto attaccato alla maglia, ma ripartiremo con la stessa voglia di prima. Abbiamo perso punti contro magari squadre sulla carta abbordabili, talvolta ingenuamente, lì abbiamo lasciato fuggire l’Inter, adesso siamo concentrati per arrivare alla Champions che è il nostro obiettivo».

VITTORIA INSPERATA – «Insperata no perché ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo messo in campo giocatori per vincerla e nel finale ci siamo riusciti».

RONALDO – «È un campione, vuole sempre migliorarsi, ha dato positività alla squadra e ha fatto belle giocate, oggi ci siamo aggrappati a lui, ma tutta la squadra ha fatto bene reagendo nel migliore dei modi per arrivare a tre punti pesanti per l’obiettivo Champions e ora ci attendono altre partite importanti».

JUVE MILAN – «Dopo quella con il Milan ci saranno altre partite importanti, sicuramente è uno scontro diretto pesante quello di domenica».