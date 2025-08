Conferenza stampa Modric: data, orario e come seguire la presentazione del nuovo giocatore del Milan. Le ultimissime notizie

L’entusiasmo è alle stelle e l’attesa è palpabile in vista della conferenza stampa di presentazione di Luka Modric da nuovo giocatore del Milan, che si terrà domani pomeriggio.

L’evento, fissato per le ore 17:00, sarà un momento clou per la stagione rossonera, segnando l’inizio di una nuova era. La dirigenza e il nuovo allenatore, insieme a Modric, illustreranno i dettagli dell’accordo e le ambizioni del club per il futuro. I tifosi avranno modo di seguire l’evento in diretta su Milan TV, il canale tematico della squadra, che fornirà una copertura completa e approfondita di tutta la conferenza.

Per chi preferisce un aggiornamento in tempo reale, il sito nostro Milannews24 offrirà una dettagliata cronaca testuale. Il “live” testuale permetterà di seguire ogni singola dichiarazione del neo acquisto e della dirigenza, senza perdersi un solo dettaglio. L’arrivo di Modric è visto come il colpo di mercato che può far fare il salto di qualità alla squadra, portando esperienza, classe e leadership in mezzo al campo. Con un campione del suo calibro, le aspettative per la prossima stagione sono destinate a crescere esponenzialmente.