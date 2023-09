Conferenza stampa Howe: «Tonali è un leader, domani sarà dura»

Conferenza stampa Howe: le parole alla vigilia di Milan Newcastle, valida per la prima giornata dei gironi di Champions League 2023/24

(inviato a Milanello) – Eddie Howe interviene in conferenza stampa alle 19.00 alla vigilia di Milan Newcastle, valida per la prima giornata dei gironi di Champions League 2023/24. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

MOTIVO DEL RITARDO – «C’è stato un problema con il cattivo tempo. Fa parte del lavoro che facciamo. Speriamo che i giocatori non siano stati condizionati»

GIOCARE A SAN SIRO – «Abbiamo cercato di organizzarci al meglio è stato molto stancante ma non vediamo l’ora di giocare»

GIOCARE LA CHAMPIONS – «Ancora non ero arrivato a disputare una partita di questo calibro, ci sono molte differenze con la Premier League dobbiamo stare attenti»

ISAK – «Ha svolto un periodo incredibile, si sta abituando al nostro modo di giocare, dialoga molto bene con i compagni. É un grande talento»

TONALI – «Ha un carattere forte, è devoto alla squadra, sta imparando la lingua e facendo tutto quello che ci aspettavamo da lui. Si impegna su tutto quello che gli chiediamo. Ha avuto un principio di infortunio con l’Italia ma ora sta bene e domani giocherà»

ALLENARE IN ITALIA – «Mi era stato consigliato di vedere gli allenamenti di Sarri da una persona di fiducia, ho avuto un caloroso benvenuto, lo rispetto tanto. Non ho l’ambizione di allenare un un altro paese per ora»

PRE PARTITA – «Quando c’è il calcio d’inizio pensi solo a giocare, tutto il resto scompare. Domani i giocatori faranno un’ altro allenamento»

COSA HA DETTO AI GIOCATORI – «Ho trasmesso quello che voglio e sanno perfettamente come eseguirlo. Ho parlato con tutti su quello che vogliono da loro»

ANCORA TONALI – «Mi piace come persona, gioca un calcio che a me piace tanto, Tonali è un leader e noi siamo contenti di averlo con noi »

MILAN – «Il Milan ha tantissime qualità e un allenatore fantastico, ha acquistato giocatori in estate che vengono dalla Premier, sarà dura»

OBIETTIVO IN CHAMPIONS – «Fare del nostro meglio e arrivare fino in fondo, mostrando il nostro miglior stile di gioco e mostrare la competitività della nostra squadra»

PIOLI – «Mi piace come gestisce le sue risorse e i suoi talenti. È un grande uomo, un un club così prestigioso non è facile»

EFFETTO DERBY – «Mi aspetto un Milan motivato, sono sicuro che si lasceranno il derby alle spalle. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi»