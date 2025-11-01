Connect with us

HANNO DETTO

Conferenza stampa Gasperini: «Vogliamo concentrarci sulla sfida contro un avversario di valore come il Milan. Scudetto? Entrambe le squadre sono partite bene ma...»

HANNO DETTO

Allegri Milan, il tecnico non le manda a dire sulla sosta Nazionali: cosa filtra su Pulisic e Rabiot

HANNO DETTO

Milan Roma, Massimiliano Allegri elogia Gasperini: questa frase in conferenza stampa non è passata inosservata

HANNO DETTO

Milan Roma, annuncio netto di Massimiliano Allegri su Nkunku: sarà lui a partire titolare domani?

HANNO DETTO

Conferenza stampa Allegri: «Leao sta bene, Tomori e Gimenez li valutiamo oggi. Pulisic ci sarà a Parma. Roma prima meritatamente, dobbiamo stare attenti a questo aspetto in particolare ma non sarà uno snodo stagionale. Su Modric...»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Gasperini: «Vogliamo concentrarci sulla sfida contro un avversario di valore come il Milan. Scudetto? Entrambe le squadre sono partite bene ma…»

Milan news 24

Published

22 secondi ago

on

By

Gasperini

Conferenza stampa Gasperini: il tecnico della Roma ha presentato la sfida di domani a San Siro contro il Milan: le dichiarazioni

In vista del big match di domenica sera a San Siro contro il Milan, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha tenuto la conferenza stampa pre-partita dopo quella di Allegri, esprimendosi sulle ambizioni della sua squadra e sulla lotta Scudetto.

Conferenza stampa Gasperini pre Milan-Roma: scudetto e ambizioni

Gasperini ha mostrato cautela riguardo l’etichetta di “sfida Scudetto” per Milan-Roma: «Non partecipo a queste discussioni su scudetto o Champions, in questo momento penso a come la Roma si rapporterà al Milan».

Il tecnico ha riconosciuto l’ottimo avvio di entrambe le formazioni: «Abbiamo avuto entrambe un’ottima partenza». Tuttavia, per Gasperini, le gerarchie iniziali restano immutate, con le favorite storiche: «Poi come tutti penso che Inter e Napoli siano partite con i favori del pronostico». L’obiettivo immediato della Roma è testare le proprie forze: «Il nostro obiettivo è misurarci a San Siro con una squadra di valore».

La Roma dei record

La Roma si presenta a San Siro forte di un dato impressionante: «Nel 2025 la Roma ha fatto più punti di tutte in campionato, 70, 8 in più del Napoli».

Alla domanda su cosa possa dare ancora la sua squadra per migliorare questo rendimento, Gasperini è realista, sottolineando che quei 70 punti hanno fruttato solo un sesto posto nel campionato precedente: «In termini di punti difficile dare di più anche se finora hanno prodotto un sesto posto e ora siamo solo all’inizio».

La visione del tecnico è incentrata sulla crescita strutturale: «L’obiettivo è cercare di migliorarsi, costruire un impianto di squadra e diventare sempre più competitivi». La speranza è che i punti conquistati abbiano un peso maggiore in classifica: «Speriamo che i punti che faremo siano efficaci».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.