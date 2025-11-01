Conferenza stampa Gasperini: «Vogliamo concentrarci sulla sfida contro un avversario di valore come il Milan. Scudetto? Entrambe le squadre sono partite bene ma...»

Conferenza stampa Gasperini: il tecnico della Roma ha presentato la sfida di domani a San Siro contro il Milan: le dichiarazioni

In vista del big match di domenica sera a San Siro contro il Milan, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha tenuto la conferenza stampa pre-partita dopo quella di Allegri, esprimendosi sulle ambizioni della sua squadra e sulla lotta Scudetto.

Conferenza stampa Gasperini pre Milan-Roma: scudetto e ambizioni

Gasperini ha mostrato cautela riguardo l’etichetta di “sfida Scudetto” per Milan-Roma: «Non partecipo a queste discussioni su scudetto o Champions, in questo momento penso a come la Roma si rapporterà al Milan».

Il tecnico ha riconosciuto l’ottimo avvio di entrambe le formazioni: «Abbiamo avuto entrambe un’ottima partenza». Tuttavia, per Gasperini, le gerarchie iniziali restano immutate, con le favorite storiche: «Poi come tutti penso che Inter e Napoli siano partite con i favori del pronostico». L’obiettivo immediato della Roma è testare le proprie forze: «Il nostro obiettivo è misurarci a San Siro con una squadra di valore».

La Roma dei record

La Roma si presenta a San Siro forte di un dato impressionante: «Nel 2025 la Roma ha fatto più punti di tutte in campionato, 70, 8 in più del Napoli».

Alla domanda su cosa possa dare ancora la sua squadra per migliorare questo rendimento, Gasperini è realista, sottolineando che quei 70 punti hanno fruttato solo un sesto posto nel campionato precedente: «In termini di punti difficile dare di più anche se finora hanno prodotto un sesto posto e ora siamo solo all’inizio».

La visione del tecnico è incentrata sulla crescita strutturale: «L’obiettivo è cercare di migliorarsi, costruire un impianto di squadra e diventare sempre più competitivi». La speranza è che i punti conquistati abbiano un peso maggiore in classifica: «Speriamo che i punti che faremo siano efficaci».