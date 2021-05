Conferenza stampa Gasperini: «Momento delicato, Juve-Milan importante»

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma: ecco le sue dichiarazioni

IL MOMENTO – «Due settimane con tanti impegni decisivi, la pressione sale. La cosa migliore per noi è finalmente giocare, ogni gara è importante ad iniziare da domani. Le gare sono tutte difficili per tutti perché c’è la necessità di fare risultato, dobbiamo pensare a noi ed avere il massimo rispetto per il Parma».

PARMA GIA’ RETROCESSO – «Non c’è rischio di far calare le motivazioni, il Parma proprio per questo può essere pericoloso. Ha giocatori di assoluto valore».

TURNOVER – «Abbiamo una rosa di titolari che non è di 11 giocatori. Difficile prevedere quello che succederà nelle prossime gare. Sappiamo che con queste gare si decide la corsa all’Europa, è arrivato il momento di dare il massimo. Sono gare con squadre con motivazioni diverse».

JUVE MILAN E TRE PUNTI – «Indubbio che lì ho si fermano in due o solo una, tutto vale solo se faremo risultato. E’ l’unica condizione. Noi siamo sempre da secondo posto anche se vista la concorrenza è molto difficile. Guardare davanti è il modo migliore per non avere paura di quelli dietro».