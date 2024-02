Conferenza stampa Di Francesco: «Il Milan non è in crisi, noi abbiamo un obiettivo». Le sue dichiarazioni alla vigilia

Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Frosinone e Milan. Di seguito le sue parole.

RECUPERI – «Tra gli infortunati dell’ultimo periodo Lirola è tra i convocati perchè si è allenato ieri e oggi, Monterisi sta bene. non ci saranno Oyono, Bonifazi, Lusuardi, Cuni, Marchizza, Kalaj, Zortea, Baez. Poi vedrete i convocati. Abbiamo preso Valeri e ci darà una grossa mano anche se non gioca da sette mesi e con la Cremonese si è allenato sporadicamente con la squadra. Per me è a disposizione, questo non significa che può giocare dall’inizio ma che può comunque giocare a gara in corso»

SCELTE – «Credo che sto facendo delle scelte anche in base alla caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione pensando anche agli avversari. Loro hanno grande gambe, specie sulla sinistra. Le scelte sono obbligate ma stiamo attenti anche in base agli avversari che affrontiamo»

IMPRESA – «Non voglio mettere avanti un pizzico di fortuna, dobbiamo essere noi maggiormente determinati. Stiamo lavorando tanto sulla continuità nello stare nella partita. Dobbiamo stare nella gara per più minuti, un po’ ci manca e stiamo lavorando su questo»

GARA D’ANDATA – «Qualcosina si guarda anche dell’andata quando è vicina, quando è distante no. Theo Hernandez all’andata giocava centrale e fece una grande partita. Se guardiamo le due squadre non ci sarebbe modo di competere ma dobbiamo alzare le nostre qualità e giocarcela. Sono cambiati diversi interpreti. Noi guardiamo tanto le gare con la telecamera che si chiama lavagna tattica, per guardare tutti i movimenti»

MERCATO – «Sinceramente non ho guardato molto le altre, lo farò dopo questa gara. Non dò molto importanza a questo, preferisco guardare in casa mia. Zortea ha avuto uno stiramente sul flessore, tornerà dopo la Fiorentina mentre Bonifazi ha un dolore al ginocchio. Spero di riaverlo anche lui con la Roma. Detto questo che i calciatori quando si fermano devono poi ritrovare anche la condizione fisica. E’ un peccato ma cerchiamo di lavorare con quelli che abbiamo»

MILAN – «In difficoltà non credo, ha pareggiato all’ultimo col Bologna ma hanno avuto dei problemi e delle defezioni. Sono ancora in Europa. Ringrazio Pioli per i complimenti ma lo apprezzo perchè nelle difficoltà ne è sempre uscito alla grande. Non credo che siano in crisi, ad Udine per mezz’ora aveva dominato»

SALVEZZA – «38 punti. Ci sono state annate in cui è stata più bassa ma ad oggi devo pensare di dover rifare gli stessi punti dell’andata e stiamo lavorando in questa situazione»

SECK – «Effettivamente giocatore diverso rispetto agli altri che abbiamo. Mi auguro che ci possa subito dare una mano con tecnica in velocità. E’ fondamentale iniziare a conoscere le caratteristiche dei compagni per farli esprimere meglio. Questa settimana si è subito messo a disposizione, fa tante domande perchè è curioso. Non ci sarà nemmeno Ghedjemis, peccato perchè poteva essere un’arma in più per affrontare il Milan»

AI RAGAZZI – «A livello motivazionale ogni gara è uguale all’altra, perchè per me bisogna sempre provare a vincere anche se a volte un pareggio è cosa giusta. Le motivazioni a volte sono intrinseche alla gara e vanno ricercate, il rimanere in partita e non subire gol nel finale come ci è successo»

CASO OUT – «Se ne occuperà il direttore con una conferenza. Non saranno convocati nè lui, nè Baez, nè Bidaoui perchè erano in procinto di partire»