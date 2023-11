Conferenza stampa Cioffi post Milan Udinese: le sue dichiarazioni dopo il match di San Siro dell’undicesima giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Gabriele Cioffi in conferenza stampa dopo Milan Udinese.

«Sono stato me stesso, ho avuto la fortuna di trovare un terreno fertile, ho fatto quello che ritengo giusto fare»

CHE MILAN HA VISTO «Ero talmente concentrato sulla partita, volevo vedere che risposte erano pronti a darmi i ragazzi, il Milan sta attraversando un momento non facile, Pioli saprà uscirne»

PARTITA – «Siamo venuti qui per fare punti, la vittoria è la ciliegina sulla torta»

GRUPPO – «La vittoria è frutto della partita fatta mercoledì abbiamo tenuto testa al Cagliari, i giovani hanno preso consapevolezza ed entusiasmo»

SAMARDZIC – «Ha fatto una grande partita, sono molto contento della partita che ha fatto»

QUALITA‘ – «Abbiamo giocatori di qualità, questa va tirata partita, a me non fa paura mettere in panchina un certo tipo di giocatore per farne giocarne un altro»

EBOSELE – «Ha fatto una grande partita pur avendo da fronteggiare Leao e Florenzi, può crescere, deve lavorare a testa bassa»

QUANTO DA QUESTA VITTORIA – «Significa tantissimo, la squadra ha qualità gli è stato messo uno specchio per rendersi conto di quanto vale»