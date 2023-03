Condò su Leao: «Non ha ancora dimostrato il suo valore e non è più un giovanissimo». Le parole del giornalista in vista di Tottenham-Milan

Paolo Condò ha parlato così di Rafael Leao ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le parole del giornalista in vista del match tra Tottenham e Milan:

«Abbiamo del ciclo del grandissimo Milan, quali di questi giocatori potevano stare in quella rosa? Non ti dico formazione, ma rosa. Io ne individuo 4-5. Individuo Theo Hernandez naturalmente, individuo Maignan, individuo assolutamente Leao come giocatore che ha le potenzialità per essere di quel Milan. Però i grandi giocatori giocano le grandi partite, siccome l’eclissi di Leao dura da un po’ di tempo e sto tenendo fuori volutamente ogni discorso sul contratto perché il grande giocatore gioca fino all’ultimo giorno al 100% con la maglia che indossa, credo che Leao, anche per una questione banale di auto promozione, dovrebbe farsi vedere in una grande notte europea. Al momento ha fatto un gol in Champions League quest’anno Leao. E chi lo vorrà eventualmente ingaggiare si sta chiedendo qual è il vero valore di Leao nelle grandi partite, che sono quelle che interessano quando tu vai a giocare per esempio in una grande della Premier. La risposta la deve dare lui, non l’ha ancora data. Un ’99 nel calcio non è più un giovanissimo. Certo non è vecchio, ma stiamo vedendo giocatori del 2004. Lui ha dato uno scudetto al Milan, ed è un grande risultato. Diciamo però che quest’anno mi aspettavo una crescita che non abbiamo visto»