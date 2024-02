Commisso attacca: «Le squadre indebitate fanno ancora mercato. Avevamo chiesto regole uguali per tutti». Le parole del presidente

Ai canali ufficiali della Fiorentina, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso tuona sul mercato dei club di Serie A.

COMMISSO – «Senza le plusvalenze i ricavi del 2023 sono stati di 146 milioni di euro. Si tratta del miglior risultato della storia della Fiorentina. E anche nel 2024 abbiamo numeri importanti. Chi dice che non voglio spendere è un pazzo. A giugno 2024 avrò speso oltre 750 milioni di euro, secondo le stime. Si capisce che le proprietà prima di me non sono mai arrivate a questi numeri. I nostri conti sono in regola, ma non per questo devo spendere cifre fuori mercato. Noi avevamo chiesto regole uguali per tutti. E per ora non è cambiato niente e le squadre indebitate fanno ancora mercato».