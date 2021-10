Coman, attaccante del Bayern Monaco, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di beINSports, ecco le sue parole

CHAMPIONS – «Nella nostra testa siamo sempre favoriti per la Champions. Vogliamo sempre vincerla. Quello che è certo è che daremo tutto per farcela. Ovviamente sappiamo che non è facile».