Colombo, il ricordo del suo esordio con il Milan: «Quella volta non ce l’ho fatta». La storia della prima partita con la maglia rossonera

Lorenzo Colombo, attaccante rossonero in prestito al Lecce, ha parlato del suo esordio con la maglia del Milan ai microfoni di RTL 102.5.

ESORDIO CON IL MILAN: «Stavamo facendo la rifinitura al mattino a Milanello, arriva un dottore e ci dice che Ibrahimovic era positivo al Covid. Pioli è venuto da me e mi ha detto che alla sera avrei giocato titolare. Di solito dormo dopo pranzo, ma quella volta non ce l’ho fatta. Dopo il gol volevo spaccare tutto, peccato non ci fossero i tifosi».

