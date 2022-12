Colombo: «La Nazionale è un sogno, ma dipende tutto da me». L’attaccante rossonero vede la maglia azzurro nel futuro

Ai microfoni di RTL 102.5, Lorenzo Colombo ha raccontato uno dei suoi obiettivi, nonché uno dei suoi sogni: la Nazionale.

NAZIONALE: «E’ un mio obiettivo, un mio sogno. Lavoro tutti i giorni per arrivare anche in Nazionale. Rappresentare il proprio paese, soprattutto in un Mondiale, vuole dire tanto. Lo spero, ma dipende tutto da me».

