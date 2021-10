Coincecao: «Non era facile vincere dopo la bella partita contro il Milan»

Coincecao, tecnico del Porto, ha rilasciato una breve dichiarazione nel post gara contro il Tondela, ecco le sue parole

«Non era facile, dopo una bella prestazione in Champions, venire qui a Tondela ad affrontare una squadra ben organizzata, che arrivava da tre vittorie. Andare in svantaggio non è mai piacevole, ma non credo ci abbia condizionato: abbiamo creato i presupposti per segnare, e ci siamo riusciti».